Макрон заявил, что Франция подготовит украинскую бригаду в составе 4,5 тыс человек

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Франция собирается подготовить украинскую бригаду, которая будет состоять из 4,5 тысячи обученных и вооруженных военных. Об этом заявил глава государства Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

Он также выразил мнение о том, что обучение украинских военнослужащих на территории Франции не может расцениваться как фактор эскалации.

Кроме того, французский лидер подчеркнул, что его страна собирается вести подготовку украинских пилотов. По словам президента, обучение начнется летом 2024 года. Он уточнил, что Франции потребуется для этого около шести месяцев.

Также, по словам Макрона, Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Однако точное количество самолетов, которые получит Украина, к настоящему моменту не определено. Также власти Франции еще не назвали дату поставки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине, которые присутствуют там в статусе инструкторов или наемников, представляют для России законную цель.

Он также выразил мнение, в соответствии с которым военнослужащие Парижа уже работают на украинской территории. По его словам, есть немало конкретных фактов.

