Лавров заявил, что французские военные на Украине являются законной целью для РФ

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Любые французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют для России законную цель. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр полагает, что французские военные уже работают на Украине. По его словам, есть немало конкретных фактов.

В конце мая главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие военным инструкторам Франции посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что первая группа французских инструкторов отправилась на Украину.

По информации редактора американской газеты The Washington Post Ли Хокстадера, Владимир Путин способен принять ответные меры. Российский президент может увидеть в ударе по французским военным шанс унизить лидера Франции Эммануэля Макрона, уточнил он.