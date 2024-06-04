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04 июня, 15:00

Политика

Лавров заявил, что французские военные на Украине являются законной целью для РФ

Фото: kremlin.ru

Любые французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют для России законную цель. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр полагает, что французские военные уже работают на Украине. По его словам, есть немало конкретных фактов.

В конце мая главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие военным инструкторам Франции посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что первая группа французских инструкторов отправилась на Украину.

По информации редактора американской газеты The Washington Post Ли Хокстадера, Владимир Путин способен принять ответные меры. Российский президент может увидеть в ударе по французским военным шанс унизить лидера Франции Эммануэля Макрона, уточнил он.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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