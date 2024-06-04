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04 июня, 05:41

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Французский политик Филиппо призвал к немедленному миру на Украине

Во Франции призвали к миру на Украине после видео с задержанием в Днепре

Фото: x.com/f_philippot

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к немедленному миру на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Таким образом политик прокомментировал появившееся в соцсетях видео из Днепра, на котором двое работников ТЦК задерживают в рамках мобилизации мужчину прямо на улице.

"Жуткое видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепропетровске (Днепре. – Прим. ред.)", – написал Филиппо.

Он добавил, что число подобных видео в Сети резко увеличилось после принятия украинским президентом Владимиром Зеленским нового закона о мобилизации в стране.

Филиппо призвал западные страны немедленно прекратить всякую поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что не менее 45 человек погибли, пытаясь пересечь границу и сбежать от мобилизации на Украине. Только в мае этого года при попытке переплыть пограничную реку Тису погибли 10 человек.

До этого СМИ сообщали о том, что в Вооруженных силах Украины наблюдается демографическая катастрофа, а средний возраст солдат составляет более 40 лет.

Новости мира: украинские улицы резко опустели после выхода закона о мобилизации

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