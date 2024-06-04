Французский политик Филиппо призвал к немедленному миру на Украине

04 июня, 05:41Политика
Фото: x.com/f_philippot
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к немедленному миру на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Таким образом политик прокомментировал появившееся в соцсетях видео из Днепра, на котором двое работников ТЦК задерживают в рамках мобилизации мужчину прямо на улице.
"Жуткое видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепропетровске (Днепре. – Прим. ред.)", – написал Филиппо.
Он добавил, что число подобных видео в Сети резко увеличилось после принятия украинским президентом Владимиром Зеленским нового закона о мобилизации в стране.
Филиппо призвал западные страны немедленно прекратить всякую поддержку Украины.
Ранее сообщалось, что не менее 45 человек погибли, пытаясь пересечь границу и сбежать от мобилизации на Украине. Только в мае этого года при попытке переплыть пограничную реку Тису погибли 10 человек.
До этого СМИ сообщали о том, что в Вооруженных силах Украины наблюдается демографическая катастрофа, а средний возраст солдат составляет более 40 лет.
Новости мира: украинские улицы резко опустели после выхода закона о мобилизации