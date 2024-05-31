Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации

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Польское агентство РАР сообщило о мобилизации и отправке военных на Украину, а затем удалило публикацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежное издание.

В материале говорилось о решении главы правительства Польши Дональда Туска начать мобилизацию с 1 июля.

"200 тысяч польских граждан, как бывших военнослужащих, так и простых гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину", – сообщалось в публикации.

Опровержение вышло через несколько минут. Однако сообщение публиковалось дважды, а затем вновь удалялось. СМИ в Польше считают, что текст появился на сайте РАР в результате взлома.

Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава не исключает отправки своих военнослужащих на территорию Украины. По его словам, необходимо укреплять восточную границу страны, так как крайне правые могут одержать победу на выборах в Польше и других европейских странах. Он подчеркнул, что это разрушит Евросоюз.

Также власти Польши приняли решение не ограничивать использование Украиной их вооружения для ударов по территории РФ. Варшава запланировала отправку 45-го пакета военной помощи для Украины. При этом общий объем вложений за последние годы составил примерно 3,75–5 миллиардов долларов.

