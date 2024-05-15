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Западная Украина воспринимает бои, которые происходят на территории их страны, как обыденность. Соответствующую точку зрения высказал польский подполковник Петр Левандовский изданию Onet.

Как он утверждает, люди устали от огромного количества потерь. Так, подполковник напомнил, как в Сети появлялись ролики, на которых проезжали машины с телами погибших военных, а рядом на коленях стояли люди. Сейчас, по его словам, такого не происходит.

"Дело не в том, что эти люди не готовы преклонять колени перед павшими, просто жертв уже столько, что это стало обыденностью. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже", – уточнил Левандовский.

Он также заявил, что те, кто был на Западной Украине, зафиксировали маргинализацию темы конфликта в сознании людей.

Ранее глава правительства Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции глав правительств стран Северной Европы и Германии заявил, что считает ситуацию на Украине критической. Орпо подчеркнул, что Финляндия и другие северные страны твердо намерены продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, и призвал другие страны делать то же самое.

