Глава МИД Польши не исключил отправки войск на Украину

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Польша не исключает отправки своих военнослужащих на территорию Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу польского министерства иностранных дел Радослава Сикорского.

По его словам, необходимо укреплять восточную границу страны, так как крайне правые могут одержать победу на выборах в Польше и других европейских странах. Сикорский подчеркнул, что это разрушит Евросоюз.

Ранее глава польского МИД заявил, что власти Польши вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Он уточнил, что российские диппредставители смогут перемещаться только в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы – в границах своих регионов.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что РФ изучит ноту Польши о введении ограничений. Она отметила, что российская сторона примет необходимые меры в ответ на этот шаг польских властей.

