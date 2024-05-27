Захарова: РФ изучит ноту Польши по ограничению передвижения российских дипломатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия изучит ноту Польши о введении ограничений на передвижения российских дипломатов по стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, в настоящий момент Москве неизвестны детали данного запрета со стороны Варшавы. Она уточнила, что польский МИД только анонсировал свою ноту.

Захарова также обратила внимание, что российская сторона примет необходимые меры в ответ на соответствующий шаг польских властей. Дипломат подчеркнула, что власти страны сделают это так, чтобы "русофобская польская верхушка сильно пожалела".

О решении властей Польши по поводу введения данных ограничений для представителей России в стране сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский. Он уточнил, что российские диппредставители смогут перемещаться по территории страны в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы – в границах своих регионов.