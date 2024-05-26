Польша подняла в воздух самолеты якобы из-за активности дальней авиации РФ

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Польша подняла в воздух военные самолеты якобы из-за активности российской дальней авиации на Украине, в том числе в связи с ракетными ударами ВС РФ по западным украинским территориям. Об этом заявила пресс-служба оперативного командования польских вооруженных сил в соцсети Х.

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены", – сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что в воздух были подняты не только польские самолеты, но и техника союзных стран.

Ранее стало известно, что Польша рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны (ПВО), находящихся около границы, против российских ракет.

Киев обратился к Варшаве с просьбой о такой инициативе. Переговоры по данному вопросу в Польше начались после того, как в марте ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд.

