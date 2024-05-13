Польша отменила переговоры с Киевом из-за коррупции

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Варшава отменила переговоры с Украиной по сельскому хозяйству из-за коррупции, сообщил замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак.

"Переговоры приостановлены, поскольку часть представителей той стороны была обвинена в коррупции. Мы планировали очередной раунд переговоров на 14 мая, но он был отменен", – передает Dziennik Gazeta Prawna его слова.

Министр сделал акцент на том, что польская сторона не намерена продолжать диалог с подозреваемыми в коррупции.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти Украины не принимают достаточных мер для борьбы с коррупцией в стране.

До этого СМИ сообщили об обнаружении тела журналиста Мохаммеда аль-Алави, который расследовал коррупцию семьи украинского президента Владимира Зеленского. Труп нашли в Египте. По предварительным данным, его убили, отмечает издание.

