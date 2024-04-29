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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти Украины не принимают достаточных мер для борьбы с коррупцией в стране. Об этом он сообщил в интервью изданию Funke.

"Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит: "нет". У меня точно такое же мнение", – приводит ТАСС слова Кличко из интервью.

Комментируя свои отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, Кличко сообщил, что ни разу не встречался с ним лично с начала российской спецоперации.

Мэр Киева добавил, что в период нынешнего конфликта на Украине нет единства политических сил. Он призвал представителей властей забыть о своих политических амбициях и не вступать в политическую конкуренцию.

Вопрос о том, хочет ли он сам стать президентом Украины, Кличко назвал провокационным. По его словам, Украина может в принципе перестать существовать через несколько месяцев, если Киев не станет сильнее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы стран, которые оказывают материальную поддержку Украине, понимают, что значительная часть финансовой помощи разворовывается.

До этого СМИ писали о том, что тело журналиста Мохаммеда аль-Алави, который расследовал коррупцию семьи украинского президента Владимира Зеленского, обнаружили в Египте. По предварительным данным, его убили.