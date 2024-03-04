Глава Минюста Украины предложил отправить на фронт коррупционеров и лихачей

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Глава Минюста Украины Денис Малюська предложил отправлять в зону боевых действий осужденных за коррупцию и нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает RT со ссылкой на его заявление изданию РБК-Украина.

"Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию", – отметил Малюська.

Вместе с этим он посчитал необходимым направить на фронт водителей, нарушающих ПДД.

Однако некоторые категории осужденных не могут принимать участие в боевых действиях, уверен глава украинского ведомства. При этом, какие именно, он не указал.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Тогда он сообщил, что не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.

