04 марта, 11:28Политика
Глава Минюста Украины предложил отправить на фронт коррупционеров и лихачей
Фото: AP Photo/Libkos
Глава Минюста Украины Денис Малюська предложил отправлять в зону боевых действий осужденных за коррупцию и нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает RT со ссылкой на его заявление изданию РБК-Украина.
"Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию", – отметил Малюська.
Вместе с этим он посчитал необходимым направить на фронт водителей, нарушающих ПДД.
Однако некоторые категории осужденных не могут принимать участие в боевых действиях, уверен глава украинского ведомства. При этом, какие именно, он не указал.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Тогда он сообщил, что не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.
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