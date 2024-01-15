Фото: министерство обороны РФ

У российской стороны имеется уникальная возможность ударить в тыл Украины, чтобы подорвать ее возможность продолжать боевые действия. Об этом сообщает издание UnHerd.

По мнению опрошенных журналистами аналитиков, в ближайшем времени помощь Запада Киеву станет минимальной, что приведет к постепенной деградации украинской армии в 2024 году и ее полному краху в 2025 году, когда РФ "расширит активный фронт".

Украине же в будущем придется больше опираться на собственный военно-промышленный комплекс, однако возросшая эффективность ударов РФ по военной инфраструктуре Киева сделает эту задачу очень сложной, отмечается в материале издания.

Таким образом, подчеркивают авторы статьи, переговоры о мирном урегулировании конфликта становятся "насущно необходимыми" для Украины.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что 2024 год может решить судьбу Украины. По его словам, Британия характеризует ситуацию на Украине как экзистенциальную, в связи с чем Лондон планирует продолжить оказывать Киеву помощь.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что средства Вашингтона, которые отправляются на Украину в качестве военной помощи, возвращаются обратно американцам.

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