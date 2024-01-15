Президент Швейцарии рассказала о просьбе Зеленского организовать мирный саммит по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с просьбой организовать мирный саммит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Швейцарии Виолу Амхерд.

"Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня.... и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию", – уточнила президент.

До этого премьер Британии Риши Сунак и Зеленский "разошлись в характеристике" того, что прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности.

На пресс-конференции в Киеве после подписания соглашения Зеленский говорил исключительно о "гарантиях" или употреблял фразу "гарантии безопасности". При этом в ходе выступления Сунак один раз заявил, что данное соглашение "расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных".

Украина и Великобритания ранее подписали договор о гарантиях безопасности. Обязательства Британии по нему будут действовать до вступления Украины в НАТО. Кроме того, Сунак объявил, что Британия выделит крупнейший пакет помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год.

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