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Средства Вашингтона, которые отправляются на Украину в качестве военной помощи, возвращаются обратно американцам, отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Чем же могут Соединенные Штаты помочь Украине? <…> Только деньги выделять на это. А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде", – высказалась она в эфире "России-1".

В ночь на 12 января координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США полностью прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, выделив последний пакет, на который хватило финансирования.

До этого СМИ писали, что неспособность Вашингтона выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для США и Киева. Так, гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без помощи Соединенных Штатов Киев потерпит поражение.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ