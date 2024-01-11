В Белом доме подтвердили, что прекратили поставки оружия на Украину

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США полностью прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование", – приводит его слова ТАСС.

Кирби уточнил, что у Вашингтона больше не осталось бюджетных средств на программы поддержки. Он также назвал критически важным одобрение конгресса на новое выделение денег для Киева.

По его словам, необходимость в предоставлении американского оружия Украине особенно остро стоит сейчас, в зимние месяцы.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер сообщил, что сенаторы Штатов сумели добиться серьезного прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности границы и изменении миграционного законодательства в обмен на поддержку просьбы главы Белого дома Джо Байдена о выделении дополнительной помощи Киеву.

До этого СМИ писали, что неспособность Вашингтона выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для США и Киева. Гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без поддержки со стороны Вашингтона, Киеву суждено потерпеть поражение.

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