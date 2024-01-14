На Украине признали неспособность своего производства покрыть потребности в вооружении

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Украина никогда не сможет самостоятельно покрыть свои потребности в вооружении, отметил глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Наши объемы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, потому что наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран ЕС вместе", – объяснил он.

Камышин также рассказал, что самым проблемным является выпуск боевых снарядов. По его словам, это связано с дефицитными материалами для их производства.

Ранее СМИ писали, что неспособность Вашингтона выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для США и Киева. Гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без поддержки со стороны США Украине суждено потерпеть поражение. Эксперт считает, что победа РФ на Украине станет концом глобального лидерства Соединенных Штатов.

До этого американский лидер Джо Байден заявил об угрозах для Североатлантического альянса в связи с украинским конфликтом. Он подчеркнул, что Россия якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения США в конфликт.



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