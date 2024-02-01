ВСУ расстреливают в спину своих солдат, желающих сдаться в плен – глава Херсонской области

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Украинские военные расстреливают в спину своих сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен российским войскам. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, киевский режим пытается сделать все, чтобы солдаты ВСУ не сдавались в плен. В связи с этим украинские бойцы вынуждены воевать под дулом автомата.

"Назад им пути нет – их не пустят заградотряды. Вперед – понятно, им тоже пути нет. Поэтому для них лучший выбор – это сдаться в плен. И они все равно попадают к своим же – они попадают к нам, они не попадают куда-то очень далеко, их никто не увозит", – приводит РИА Новости слова Сальдо.

Глава региона также заявил, что все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, однако их насильно отправляют на фронт. Он отметил, что Киев бросает в бой практически необученных солдат, а мобилизуют на Украине по большей части жителей южных областей, а не западных.

Ранее российский боец 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" рассказал, как бойцы ВСУ бросили своих раненых во время отвода полевого госпиталя в тыл на купянском направлении.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия за неделю взяла в плен 35 бойцов украинской стороны. Из них 16 человек сдались в плен на краснолиманском направлении.