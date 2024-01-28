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Бойцы ВСУ бросили своих раненых во время отвода полевого госпиталя в тыл на купянском направлении. Об этом сообщил российский боец 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".

"Были военнослужащие в полевом медпункте противника, где им оказывали помощь, потом ВСУ отошли с этих позиций и данный пункт отвели. А раненых бросили. Нам пришлось эвакуировать", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, как военнослужащие ВСУ начали массово дезертировать после провала контрнаступления.

По его словам, украинские солдаты устали от боевых действий. Он заявил, что "огромное количество людей" сдаются в плен на всем протяжении границы, и отметил, что армия Украины сейчас состоит из самых неподготовленных солдат в истории страны.



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