Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За 1 ноября одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдались в плен 15 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, сдавшиеся в плен украинские военные не захотели исполнять приказы своего командования.

Кроме того, в Минобороны России отметили, что всего за последнюю неделю в плен сдались 28 солдат Украины.

Ранее Шойгу заявлял, что за октябрь российским подразделениям удалось взять в плен большое число солдат ВСУ. Он отмечал, что взятые в плен украинские бойцы рассказывали о плохом психологическом настрое в подразделениях армии Украины.

Военнослужащие группировки "Восток" в зоне СВО, в свою очередь, доложили министру обороны РФ, что поведение противника изменилось: чаще отмечается их подверженность паническим состояниям.

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