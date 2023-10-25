Большое количество солдат ВСУ удалось взять в плен за последние недели – Шойгу

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Огромное количество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) было взято в плен за последние три-четыре недели, многие из них сдались добровольно. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время встречи с военными группировки "Восток" в зоне СВО.

В ведомстве также сообщили, что взятые в плен украинские солдаты рассказали о плохом психологическом настрое в подразделениях ВСУ. При этом военнослужащие "Востока" доложили Шойгу, что поведение противника изменилось: чаще отмечается их подверженность паническим состояниям.

При этом военные группировки "Восток" отчитались о захвате 24 октября четырех украинских военнослужащих из Львова. По их словам, пленные относятся к мобилизованным, которых задержал территориальный центр комплектования. После поимки их почти сразу же отправили на передовую.

Кроме того, глава Минобороны РФ рассказал, что ВС РФ были направлены комплексы, с помощью которых уже удалось сбить 24 самолета ВСУ только за эти пять дней. Сергей Шойгу вдобавок подчеркнул, что обстановка в зоне СВО говорит об истощении возможностей украинских военных.

"Все меньше и меньше возможностей остается у ВСУ благодаря исключительно вашей боевой работе. За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю!" – заключил он.

Ранее Шойгу в беседе с сенаторами Совфеда сообщил, что в зону специальной военной операции для Вооруженных сил РФ каждый день поставляется от 10 до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива.

До этого глава Минобороны РФ заявил, что Россия укрепляет западные рубежи и принимает соответствующие меры в ответ на поставки Киеву вооружений, включая высокоточные ракеты и истребители F-16, из США и союзных Вашингтону стран.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении