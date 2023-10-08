Экс-советник Пентагона заявил о массовом дезертирстве украинских солдат

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Военнослужащие ВСУ начали массово дезертировать после провала контрнаступления. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

По его словам, украинские солдаты устали от боевых действий. Он заявил, что "огромное количество людей" сдаются в плен на всем протяжении границы, и отметил, что армия Украины сейчас состоит из самых неподготовленных солдат в истории страны.

"Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать – а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте", – заявил Макгрегор.

Полковник отметил, что российские военные гуманно относятся к сдающимся украинцам и оказывают необходимую медицинскую помощь пленным.

Ранее сообщалось, что группа из 17 солдат ВСУ сдалась в плен под Донецком после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов. Пленные рассказали, что удерживали опорный пункт, но им запретили отступить даже после того, как кончились снаряды, а командование не эвакуировало раненых.

Украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен ВС РФ