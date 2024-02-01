02:56Политика
Освобожденные из украинского плена российские солдаты прибыли в Подмосковье
Фото: Министерство обороны РФ
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Московскую область. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Издание показало кадры приземления самолета с российскими бойцами в подмосковном аэропорту, а также уточнило, что солдаты пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.
Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 195 военнослужащих РФ, которым грозила смертельная опасность в плену.
В министерстве подчеркнули, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Взамен были переданы 195 военнопленных ВСУ, добавили в ведомстве.
Более 190 российских военных вернулись в Россию из зоны СВО
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