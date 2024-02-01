Освобожденные из украинского плена российские солдаты прибыли в Подмосковье

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Московскую область. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Издание показало кадры приземления самолета с российскими бойцами в подмосковном аэропорту, а также уточнило, что солдаты пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 195 военнослужащих РФ, которым грозила смертельная опасность в плену.

В министерстве подчеркнули, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Взамен были переданы 195 военнопленных ВСУ, добавили в ведомстве.

Более 190 российских военных вернулись в Россию из зоны СВО