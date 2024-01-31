195 военных РФ вернулись из украинского плена

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

С подконтрольной Киеву территории в результате переговоров возвращены 195 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в плену. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – сказано в сообщении.

Взамен переданы 195 военнопленных ВСУ, добавили в ведомстве.

В начале января из украинского плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных. Сложные переговоры удались благодаря посреднику – Объединенным Арабским Эмиратам, уточняли в Минобороны РФ.

В декабре прошлого года состоялся первый взаимный гуманитарный обмен передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее данным, обмен произошел на российско-украинской границе по взаимной договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом.

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