31 января, 15:37Политика
195 военных РФ вернулись из украинского плена
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
С подконтрольной Киеву территории в результате переговоров возвращены 195 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в плену. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В министерстве подчеркнули, что освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – сказано в сообщении.
Взамен переданы 195 военнопленных ВСУ, добавили в ведомстве.
В начале января из украинского плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных. Сложные переговоры удались благодаря посреднику – Объединенным Арабским Эмиратам, уточняли в Минобороны РФ.
В декабре прошлого года состоялся первый взаимный гуманитарный обмен передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее данным, обмен произошел на российско-украинской границе по взаимной договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом.
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