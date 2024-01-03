Почти 250 российских военных вернулись из украинского плена

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Из украинского плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что сложные переговоры удались благодаря посреднику – Объединенным Арабским Эмиратам.

"Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – указали в военном ведомстве.

Российских военных доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических войск России.

Ранее, 22 декабря 2023 года, состоялся первый взаимный гуманитарный обмен передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее данным, обмен произошел на российско-украинской границе по взаимной договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом.

До этого одно из западных изданий подчеркивало, что Россия и Украина ведут скрытые переговоры об обмене пленными, проходе судов из портов Черного моря и возвращении детей.

В материале указано, что в переговорах иногда участвуют посредники, включая Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Ватикан и Международный комитет Красного Креста.

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