ОАЭ оказали посредничество при возвращении российских военнопленных с Украины – МО РФ

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Посредничество при возвращении российских военных из украинского плена оказали власти Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о посредническом участии гуманитарного характера.

Ранее с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров вернули 195 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в плену.

Освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ. Взамен переданы 195 военнопленных ВСУ.

Это уже не первый раз, когда сложные переговоры удаются благодаря ОАЭ. В начале января с их помощью из украинского плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных.

В декабре прошлого года состоялся первый взаимный гуманитарный обмен передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее данным, обмен произошел на российско-украинской границе по взаимной договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом.

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