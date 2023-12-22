Прошел обмен передачами и письмами от родственников военнопленных РФ и Украины

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Состоялся первый взаимный гуманитарный обмен передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее данным, обмен произошел на российско-украинской границе по взаимной договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом. Участие в нем приняли компетентные органы.

Ранее Москалькова по договоренности с Лубинцом посетила 119 украинских военнопленных, находящихся на территории России. Украинский омбудсмен, в свою очередь, посетил 119 военнослужащих ВС РФ, которые находятся в плену на территории Украины.

Многие из них рассказали, что российские органы предоставили им возможность позвонить родственникам по телефону. Некоторые из них также передали письма и видеообращения для близких.

Украинский омбудсмен заявил, что российские военнопленные также содержатся в соответствующих нормам международного права условиях. В частности, им при необходимости оказывается медпомощь. Военнослужащие также записали видеообращения для своих родных.