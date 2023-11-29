29 ноября, 12:10Политика
Москалькову избрали председателем комиссии СНГ по правам человека
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Председателем комиссии СНГ по правам человека была избрана уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.
Первое заседание комиссии проходит в Минске.
"Поздравляю, передаю ей председательство", – заявил после избрания Москальковой генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Ранее омбудсмен призвала списать замороженные долги участников спецоперации РФ на Украине.
До этого уполномоченный по правам человека в России сообщила о намерении обратиться в ООН и Совет Европы из-за планов выселения русскоязычных граждан из Латвии. По словам Москальковой, в этой стране живут русскоязычные люди пожилого и старшего возраста, а также пенсионеры, которые находятся там со времен Советского Союза.
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