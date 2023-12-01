Омбудсмены РФ и Украины посетили по 119 военнопленных с обеих сторон – Москалькова

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по договоренности с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом посетила 119 украинских военнопленных, находящихся на территории России. Об этом Москалькова сообщила в своем телеграм-канале.

Украинский омбудсмен, в свою очередь, посетил 119 военнослужащих ВС РФ, которые находятся в плену на территории Украины.

"Со своей стороны мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных. Их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам", – сообщила Москалькова.

Так, многие из них рассказали, что российские органы предоставили им возможность позвонить родственникам по телефону. Некоторые из них также передали письма и видеообращения для близких.

Украинский омбудсмен заявил, что российские военнопленные также содержатся в соответствующих нормам международного права условиях. В частности, им при необходимости оказывается медпомощь. Военнослужащие также записали видеообращения для своих родных.

Ранее сообщалось, что первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, в котором присутствуют бывшие украинские военнопленные, направилась на боевое задание. По словам бойца Виктора Киричанского с позывным Кирик, настроение в подразделение боевое.

До этого стало известно, что пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от предложения обмена и решил остаться жить в России.