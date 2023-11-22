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Первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, в котором присутствуют бывшие украинские военнопленные, направилась на боевое задание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца Виктора Киричанского с позывным Кирик.

По его словам, настроение в подразделение боевое. Как уточнил боец, первый раз ехать на линию боев страшно.

"Но я думаю, все будет нормально. <…> Будем очищать Донбасс", – отметил Кирик.

Военный рассказал, что в настоящее время в подразделении пополняется вооружение. Также он добавил, что боевая подготовка в ходе службы на Украине почти была.

"За девять месяцев службы у меня было всего три полигона", – сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на украинского чиновника сообщали, что на фоне сокращения поставок боеприпасов США в Киеве появились "большие проблемы", а украинская армия может потерять позиции на фронте "очень дорогой ценой".

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения.

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