Зеленский отверг идею переговоров с РФ, несмотря на тяжелое положение

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения. Об этом он заявил в интервью газете The Sun.

"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", – сказал он.

Также Зеленский выразил мнение, что Москва на данный момент не хочет окончания военной операции, поэтому, как он утверждает, Киев не говорит о мире любой ценой.

Ранее украинский лидер сообщил, что Россия не остановится и будет продолжать наступать, поскольку не боится противостояния со всем остальным миром. По его мнению, РФ не остановится, пока США и Китай вместе не призовут ее вывести свои войска.

Зеленский также вновь пожаловался на недостаточное количество поставок западного вооружения ВСУ. Он призвал увеличить военную помощь Киеву любыми методами, даже если западные страны не хотят этого.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти недовольны тем, что некоторые страны Запада стали указывать на необходимость диалога с Россией.

До этого Владимир Зеленский на встрече с журналистами и руководством американского телеканала Fox News заявил, что конфликт с Россией закончится не так быстро, "как хотелось бы".



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