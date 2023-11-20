Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с журналистами и руководством американского телеканала Fox News заявил, что конфликт с Россией закончится не так быстро, "как хотелось бы". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По его мнению, многие воспринимают данный конфликт как кино и ждут, что будут только "ежедневные сюрпризы" без пауз.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. Он обратил внимание, что из-за смещения акцентов после обострения в секторе Газа Украина стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк усомнился, что Киев сможет противостоять Москве в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что Россия продолжает тратить на конфликт большие средства. Политик задался вопросом, есть ли у Украины "хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет".

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены