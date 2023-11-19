В офисе Зеленского усомнились в способности Украины "выстоять"

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился, что Киев сможет противостоять Москве в долгосрочной перспективе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По его данным, Россия продолжает тратить на конфликт большие средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины "хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет".

Он считает, что "успех" ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между РФ и Украиной, количества оружия у сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

Подоляк добавил, что для нивелирования преимущества России нужно ограничивать количество ее ресурсов.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. Он обратил внимание, что из-за смещения акцентов после обострения в секторе Газа Украина стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

До этого он отмечал, что украинский конфликт необходимо завершить, а не заморозить. Зеленский объяснил, что даже в случае подписания "каких-нибудь Минских соглашений" и заморозки конфликта, Украина будет нести потери. К тому же, по его мнению, заморозка конфликта несет в себе риск возобновления боевых действий в любое время.

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