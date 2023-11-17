Зеленский признал, что без помощи Запада украинские войска будут отступать

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Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву, передает агентство Bloomberg.

По словам украинского лидера, в настоящее время он сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада, фокус которого смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Без их поддержки мы будем отступать", – сказал Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ.

Он обратил внимание, что из-за смещения акцентов после обострения в секторе Газа Украина стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

Ранее Зеленский заявил, что украинские запасы снарядов уменьшились. По его словам, склады пусты во всем мире, а нынешние объемы поставок из стран Запада недостаточны для удовлетворения потребностей украинских сил. При этом президент Украины высоко оценил усилия США по увеличению производства данного типа боеприпасов.

Ранее в Белом доме признали, что сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Там в очередной раз призвали оперативнее принять заявку американского лидера Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи Киеву.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз не сможет выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов Киеву.



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