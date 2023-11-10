ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн снарядов Украине – СМИ

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Евросоюз не сможет выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, об этом Европейская служба внешних связей проинформировала дипломатов стран сообщества. Говорилось, что ЕС вряд ли сможет достичь цели по поставкам указанного количества снарядов к марту 2024 года.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь повторил, что страна не будет помогать Украине военной помощью даже несмотря на то, что Евросоюз декларирует такую поддержку. Однако он уточнил, что правительство не станет мешать компаниям, которые высылают Киеву оружие на коммерческой основе.

До этого СМИ писали, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо проголосовали против выделения Украине 50 миллиардов евро со стороны ЕС.



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