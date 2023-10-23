В ЕС не смогли договориться о выделении Украине 500 млн евро на оружие

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Министры иностранных дел 27 стран – членов Европейского союза очередной раз не смогли решить вопрос о выделении Украине транша на сумму в 500 миллионов евро на оружие. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нам пока не удалось достичь договоренности о выделении нового транша военной помощи в 500 миллионов евро, но мы обязательно сделаем это в будущем", – приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что счетная палата Евросоюза встревожена из-за непонимания, где взять дополнительные финансы для поддержки Украины. Страны ЕС обещали многомиллиардные кредиты Киеву, за которые он не собирается расплачиваться в ближайшее время, а при этом у них самих складывается тяжелая ситуация в экономике.

До этого историк Хал Брэндс выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за предполагаемого сокращения помощи со стороны США. По его словам, даже при самом удачном исходе "самоустранение" Вашингтона повлечет за собой постепенную сдачу позиций.



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