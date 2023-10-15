В Минфине Украины заявили, что Запад устал от украинского конфликта

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Страны Запада, являющиеся партнерами Киева, устали от украинского конфликта. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Я вижу много усталости, я вижу много слабости среди наших партнеров", – цитирует его Reuters.

Запад хотел бы забыть о конфликте, но он "все еще продолжается в полном масштабе", подчеркнул Марченко в ходе заседаний представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеш.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский "начинает надоедать" всем в США и Европе. Он также указал на вопрос, куда украинский лидер тратит выделенные Западом на помощь средства, которым, по его мнению, задаются жители ЕС и США.

Между тем бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что Киеву нужно приготовиться к тому, что в скором времени Америка откажет в помощи Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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