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Киеву нужно приготовиться к тому, что в скором времени США откажут в помощи Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Так, по его словам, Соединенные Штаты перестанут поддерживать Киев после ноября. К этому же сроку не смогут помочь Украине и европейские страны, поскольку они все попросту забудут о ней, считает Соскин.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Соединенным Штатам не удастся поддерживать одновременно и Украину, и Израиль, любые заявления о такой возможности смехотворны.

До этого СМИ сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе показал свой страх. По словам журналистов, он боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ