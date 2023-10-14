Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Израиль оставит Украину без оружия

Фото: 123RF/designprojects

Соединенным Штатам не удастся поддерживать одновременно и Украину, и Израиль, любые заявления о такой возможности смехотворны. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам эксперта, Вашингтон не может воевать даже на один фронт на Украине. Те вооружения, которые США пообещали Киеву, еще даже не существуют и не будут произведены в ближайшее время.

Так как произраильское лобби в США намного сильнее проукраинского, Тель-Авив получит поставки в приоритетном порядке. Это грозит Украине тем, что ВСУ не дождутся американского оружия.

Ранее СМИ сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе показал свой страх. По словам журналистов, он боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Зеленский, находясь в достаточно сложной ситуации, начинает надоедать всем в США и Европе.

Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ