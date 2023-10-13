Просьба Зеленского увеличить помощь Украине показала его страх – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе показал свой страх, сообщает The Hill.

Как отмечает издание, он боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке. Авторы материала считают, что Запад устал от постоянного финансирования Киева, поскольку за время контрнаступления ВСУ добились минимального прогресса.

Конфликт между Израилем и Палестиной внес новую сумятицу в усилия Украины по привлечению дополнительной помощи. Этот конфликт приведет к дальнейшему истощению запасов оружия, и без того уменьшившихся за 19 месяцев оказания помощи ВСУ, заключили в статье.

Ранее Зеленский внезапно приехал на заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с "отчаянным обращением". Украинский президент отметил, что события в Израиле не должны отодвинуть Украину на второй план.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская сторона передаст Киеву очередной пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Новый пакет будет содержать боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которую в скором времени США передадут Киеву.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, в свою очередь, заявил, что страна намерена передать Украине 1,7 миллиарда евро. Эту сумму возьмут из специального фонда, который сформируется за счет налогов с доходов замороженных активов РФ.

Российские спецслужбы сообщили, что в ВСУ служат бойцы из 35 стран