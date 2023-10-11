Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов

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Американская сторона передаст Киеву очередной пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.

В ходе заседания контактной группы поддержки Украины он уточнил, что участники мероприятия обсудят нужды украинской стороны в боеприпасах и ПВО. Остин рассказал, что новый пакет будет содержать боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которую в скором времени США передадут Киеву.

Кроме того, он будет включать боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками. По словам главы ведомства, с учетом нового пакета США с февраля 2022 года оказали Киеву поддержку на 43,9 миллиарда долларов.

Ранее стало известно о планах Германии продолжить работу над укреплением противовоздушной обороны Украины. В Минобороны ФРГ уточняли, что новый пакет помощи будет составлять 1 миллиард евро.

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