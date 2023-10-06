Швеция требует членство в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине – СМИ

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Швеция может передать Украине свои истребители в обмен на свое членство в НАТО. Об этом пишет агентство Reuters.

Правительство страны уже поручило вооруженным силам Швеции изучить вариант отправки Украине истребителей Сааб JAS 39 "Грипен".

"Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО", – заявил министр обороны Пол Юнсон.

Новый шведский пакет помощи Украине на сумму около 199 миллионов евро содержит в основном только артиллерийские боеприпасы. Это будет 14-й пакет военной помощи от этой страны с начала СВО, пишет агентство.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неприемлемости антироссийской кампании для любой демократической страны.

Причиной высказывания стал отказ Швеции оказать бюджетное финансирование объединению российских соотечественников. По словам Захаровой, власти требуют вернуть гранты за предыдущие 2 года под предлогом якобы недемократической деятельности объединения.

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