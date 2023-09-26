В Финляндии заявили о высоких тратах из-за членства в НАТО и поддержки Украины

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Поддержка Украины и членство в Североатлантическом альянсе оказываются затратными для Финляндии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова директора по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела.

По информации газеты, приведение вооруженных сил Финляндии в соответствие требованиям НАТО потребует от местных властей и военного руководства сложных и затратных решений. Так, правительству страны придется мыслить стратегически за пределами границ Финляндии.

Как сообщили журналистам финские чиновники, в данный момент страна считает себя способной к самообороне, в связи с чем пока не собирается просить размещения военного контингента НАТО на территории республики.

Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнена заявил, что Финляндия недолго будет находиться в составе Североатлантического альянса. По его словам, присоединение к военному блоку принесло государству только вред.

4 апреля 2023 года Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.

Некоторые эксперты считают, что вступление в НАТО сулит Финляндии серьезные проблемы в будущем, поскольку это произошло не по идеологическим причинам, а из-за якобы растущей угрозы со стороны РФ.