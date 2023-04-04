16:27Политика
Финляндия стала членом НАТО
Фото: depositphotos/maxxyustas
Главы внешнеполитических ведомств государств – участников НАТО передали США документы о приеме Финляндии в Альянс. Трансляцию процесса вела пресс-служба НАТО.
"Теперь я могу заявить, что Финляндия стала 31-м членом НАТО", – заявил в ходе церемонии госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.
В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поприветствовал новую страну-участницу. По его словам, вступление Финляндии стало лучшим подарком к 74-й годовщине со дня образования НАТО.
США являются депозитарием Вашингтонского договора и остальных документов Альянса.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года на фоне конфликта на Украине. 23 марта 2023-го президент страны одобрил указы о вступлении в Альянс, установив документы организации.
Изначально заявку отклонили две страны – Венгрия и Турция. Однако 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. После этого аналогичным образом поступил и парламент Турции.
4 апреля указ о вступлении Финляндии в НАТО подписал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Действие происходило в штаб-квартире НАТО.
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