Финляндия стала членом НАТО

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Главы внешнеполитических ведомств государств – участников НАТО передали США документы о приеме Финляндии в Альянс. Трансляцию процесса вела пресс-служба НАТО.

"Теперь я могу заявить, что Финляндия стала 31-м членом НАТО", – заявил в ходе церемонии госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поприветствовал новую страну-участницу. По его словам, вступление Финляндии стало лучшим подарком к 74-й годовщине со дня образования НАТО.

США являются депозитарием Вашингтонского договора и остальных документов Альянса.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года на фоне конфликта на Украине. 23 марта 2023-го президент страны одобрил указы о вступлении в Альянс, установив документы организации.

Изначально заявку отклонили две страны – Венгрия и Турция. Однако 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. После этого аналогичным образом поступил и парламент Турции.

4 апреля указ о вступлении Финляндии в НАТО подписал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Действие происходило в штаб-квартире НАТО.

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