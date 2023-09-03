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Финляндия планирует оказывать сильное давление на Россию и Украины, чтобы страны сели за стол переговоров. Об этом заявил бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, который выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров", – сказал Стубб в рамках своей предвыборной кампании.

Отмечается, что Россия не раз заявляла о своей готовности к переговорам, однако Киев законодательно их запретил.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Соединенные Штаты терпят поражение в конфликте на Украине, а Россия выигрывает. По словам Тейлор-Грин, президент США Джо Байден втянул всех американцев в прокси-войну с Россией.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что если при составлении гарантий безопасности Украины не учтут озабоченности российской стороны, они будут однобокими.