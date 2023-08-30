Гарантии безопасности Украины без упоминаний озабоченности РФ будут однобокими – Песков

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Если при составлении гарантий безопасности Украины не учтут озабоченности российской стороны, они будут однобокими, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ попросили представителя Кремля прокомментировать недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева со стороны США и Франции.

"Пока процесс достаточно однобокий, суть процесса точно не ясна, но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", – высказался он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые гарантии, которые можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнят ситуацию вокруг украинского кризиса и приведут к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире.

В начале августа сообщалось, что Киев приступил к переговорам с Лондоном по гарантиям безопасности. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что украинская сторона рассчитывает достигнуть первых договоренностей до конца текущего года.

Он обратил внимание, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой G7, присоединились уже 13 государств.



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