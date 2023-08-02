13:31Политика
В МИД РФ предупредили об опасных последствиях вступления Украины в НАТО
Фото: 123RF/palinchak
Вступление Украины в НАТО или предоставление ей каких-либо гарантий безопасности от Альянса может привести к опасным последствиям. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все то, что можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнит ситуацию вокруг украинского кризиса, приведет к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире", – цитирует дипломата ТАСС.
Подобным образом Захарова прокомментировала сообщения о старте переговоров США и Украины по гарантиям безопасности. Ранее их скорейшую организацию анонсировал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
По словам представителя Госдепа, формат переговоров определен как дистанционный. В ходе консультаций США планировали обсудить исключительно гарантии безопасности, не затрагивая при этом военную помощь.
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