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13:31

Политика

В МИД РФ предупредили об опасных последствиях вступления Украины в НАТО

Фото: 123RF/palinchak

Вступление Украины в НАТО или предоставление ей каких-либо гарантий безопасности от Альянса может привести к опасным последствиям. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все то, что можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнит ситуацию вокруг украинского кризиса, приведет к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире", – цитирует дипломата ТАСС.

Подобным образом Захарова прокомментировала сообщения о старте переговоров США и Украины по гарантиям безопасности. Ранее их скорейшую организацию анонсировал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

По словам представителя Госдепа, формат переговоров определен как дистанционный. В ходе консультаций США планировали обсудить исключительно гарантии безопасности, не затрагивая при этом военную помощь.

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