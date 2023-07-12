Страны G7 отдадут приоритет средствам ПВО, артиллерии и боевой авиации в поставках Киеву

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Страны G7 в приоритетном порядке передадут Украине средства ПВО, артиллерию, дальнобойные вооружения и боевую авиацию. Об этом говорится в декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины.

В ней указывается, что украинская сторона пообещала осуществить реформы в области борьбы с коррупцией и государственного управления.

"Украина обязуется способствовать партнерской безопасности и укреплять меры транспарентности и подотчетности в отношении партнерской помощи, продолжать имплементацию реформ в сфере контроля за исполнением закона, юридических реформ, реформ по борьбе с коррупцией и корпоративному управлению", – говорится в документе.

Украинская сторона также пообещала обеспечить реформы, подтверждающие следование по пути демократии, верховенства права и свободы СМИ. Киев взял на себя обязательства следовать законам в сфере модернизации с помощью усиления демократического гражданского контроля за военной областью и повышения эффективности в оборонных институтах и оборонной отрасли страны.

Страны G7, в свою очередь, пообещали провести обучение и подготовку украинских военных. В частности, "семерка" будет поддерживать развитие оборонно-промышленной базы Украины. Также международное объединение заявило, что начнет сотрудничать с Киевом в области обмена разведывательной информацией и будет поддерживать оборону в киберсфере.

В случае нового конфликта с Россией в будущем, отмечается в тексте, страны G7 будут работать с Украиной над расширенным пакетом договоренностей по безопасности. Авторы декларации считают, что таким образом украинская сторона сможет защитить свою территорию и свой суверенитет.

"Группа семи" пригласила и другие государства присоединиться к этой декларации. Те, кто желает "внести вклад в усилия по поддержке свободной, сильной и независимой Украины", могут в любой момент подписать документ.

В тексте также указывается, что лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии начинают переговоры с Украиной по теме двусторонних обязательств и договоренностей в области безопасности.

Говоря об утвержденном документе, американский лидер Джо Байден по итогам встречи лидеров стран G7 заявил, что Североатлантический альянс обязуется помочь украинской стороне выстроить на своей территории мощную систему обороны на суше, в воздухе и море. По его словам, конкретные долгосрочные двусторонние обязательства Запада перед Киевом в области безопасности предстоит создать с помощью переговоров.

Государства G7, продолжил Байден, утвердили декларацию, чтобы показать готовность оказывать Украине поддержку в будущем.

"Это открывает процесс, в ходе которого каждая из наших стран и любая другая страна, желающая принять в нем участие, будут участвовать в переговорах о (конкретных. – Прим. ред.) долгосрочных двусторонних обязательствах по обеспечению безопасности Украины", – цитирует президента США ТАСС.

Ранее стало известно, что российские активы в государствах G7 будут заморожены до тех пор, пока Москва "не заплатит за ущерб, причиненный Украине". Вместе с этим страны "Группы семи" заявили о необходимости создания международного механизма для возмещения "ущерба" и выразили готовность изучить такие варианты.