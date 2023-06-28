В МИД Великобритании заявили, что пока не нашли легальный способ конфискации активов РФ

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Великобритания и другие страны Запада пока не нашли легальной возможности окончательно конфисковать российские активы, чтобы использовать их для восстановления Украины. Об этом заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти.

"Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства [об использовании российских активов на нужды Украины] на должном уровне, несмотря на то, что международные партнеры внесли на рассмотрение ряд законопроектов или даже приняли их", – приводит его слова ТАСС.

По словам Докерти, необходим "юридически рабочий маршрут", чтобы российские активы можно было перенаправить на Украину. Он заявляет, что что Великобритания изучает "всевозможные способы" для конфискации замороженных средств из РФ.

Замглавы МИД Великобритании также считает, что поиск законной возможности для использования находящихся под санкциями российских активов потребует "креативности и инновационных подходов".

Ранее в СМИ сообщалось, что Германия не поддержала идеи Евросоюза о передаче замороженных активов ЦБ РФ Украине. Немецкие власти считают, что подобные шаги чреваты финансовыми или юридическими рисками.



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