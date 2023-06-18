На Украине предложили погасить госдолг арестованными активами РФ

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На Украине предложили погасить часть своего государственного долга при помощи арестованных российских активов и того, что сумеют "отобрать у РФ". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко.

"Не забывайте, что (у России – Прим. ред.) <…> арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать", – сказал он.

Как отмечает агентство, кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации активов и имущества России на украинской территории. Вырученные средства направят на восстановление и оборону Украины.

Ранее сообщалось, что сумма замороженных активов компаний и физлиц из России, которые попали в санкционные списки Евросоюза, составляет более 24 миллиардов евро. представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд напомнил, что они не подлежат прямой конфискации.

До этого в Евросоюзе заявили о намерении создать специальную группу для дальнейшего анализа условий использования замороженных российских активов. Согласно замыслу, Брюссель хочет проработать вопрос по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины.

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