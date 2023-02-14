ЕС создаст группу для анализа условий использования замороженных активов РФ

Фото: depositphotos/dalivl@yandex.ru

Евросоюз намерен создать специальную группу для дальнейшего анализа условий использования замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Швеции Ульф Кристерссон.

Кристерссон обратил внимание, что на каждой встрече членов Евросовета обсуждается вопрос украинского конфликта. Сейчас же, по его словам, ЕС намерен усилить изучение вопроса по дальнейшему использованию российских замороженных активов в восстановлении Украины.

"Завтра в Брюсселе будет объявлено о создании <...> группы, которую возглавит (глава управления внешней торговли ("Коммерсколлегиум")) Андерс Анлид", – приводит слова премьера ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о поиске ЕС способов использовать замороженные активы российского Центробанка при восстановлении украинских территорий. Сумма ЦБ, которую страны ЕС планируют временно привлечь, составляла 33,8 миллиарда евро. При этом местоположение активов оставалось неизвестным.



Новости часа: Захарова предупредила об ответе на попытки Запада конфисковать активы РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!